Nuova vita per la "ex rubinetteria" di Farigliano, acquisita da "Aquarama srl"

Nuova vita per l'ex "Rubinetteria Ferrero" di Farigliano che chiuse nel febbraio del 2020, dopo essere passata in mano, nel 2019, al gruppo Dell'Era di Brescia, che aveva rilevato lo stabile, adeguandolo alla produzione di valvole, vedendosi purtroppo costretto alla chiusura.

Lo stabile ora è stato acquistato dalla "Aquarama srl" di Novello, specializzata da oltre vent'anni nella produzione di macchinari e tecnologie per autolavaggi, con numerose filiali che, nell'agosto del 2021, si è aggiudicata l'asta.

"Ci stiamo espandendo e per questo abbiamo deciso di investire sul sito di Farigliano" - spiegano telefonicamente dalla famiglia Bosio - "L'obiettivo è quello di aprire la produzione entro la fine del 2022. Abbiamo in programma di svolgere diversi interventi per adeguare la struttura, investendo anche nell'efficientamento energetico e nel fotovoltaico, perché vogliamo creare un sito il più possibile "a impatto zero". A Farigliano ci sarà la parte carpenteria e di assemblaggio dei macchinari, poi valuteremo se aprire una nuova linea di produzione".

"Siamo molto contenti" - commenta il sindaco, Ivano Airaldi - "E' una bella notizia per il tessuto economico della città, ma anche per il recupero di una struttura che rischiava di diventare un "contenitore vuoto" (l'area è di circa 9 mila metri quadrati, ndr). Appena ci sarà occasione sarò ben lieto di incontrare e conoscere di persona la famiglia Bosio che ha scelto di credere e investire sul nostro territorio".