Bene Vagienna, dopo lo scontro cappotta in un campo in via Fossano

Due i sinistri – fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo dei veicoli coinvolti – si sono verificati nella mattinata di oggi (venerdì 18 febbraio) in territorio di Bene Vagienna.



Un primo incidente si è verificato in via Fossano, dove per ragioni in corso di accertamento un’auto è andata a scontrarsi con un secondo veicolo di passaggio, per poi uscire di strada e andare a rovesciarsi in un campo.



Sul posto sono intervenuti l’emergenza 118 e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.



Un secondo incidente – un’uscita di strada autonoma - si è poi verificato sulla Strada Provinciale 3, poco prima del cavalcavia dell’autostrada, anche in questo caso senza gravi conseguenze per il conducente.