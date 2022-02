Borgo in Arte presenta il suo nuovo concorso online per la Fiera del Cioccolato

“La dolcezza del cioccolato può essere il risveglio per i nostri sensi: un'emozione che travolge e appassiona”. Questo è il tema del concorso Borgo in Arte, organizzato in occasione di "Un Borgo di cioccolato", previsto a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo, nei giorni 19-20 marzo.

Si chiede di sviluppare online quello che è lo stato d'animo della dolcezza, simile a quello che si prova gustando, annusando e toccando il cioccolato, in cui si attiva nel nostro corpo un meccanismo tale da fare ampliare tutti i sensi e provare una forte emozione.