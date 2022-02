Nella notte, a fuoco due cassonetti ad Alba: intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri indagano

Tre interventi, nella serata e nella notte appena passate, per la squadra dei vigili del fuoco di Alba.

Il primo scenario ha visto coinvolto l'abitato di Roddi per l'incendio di un tetto di un'abitazione. Le fiamme, propagatesi dalla canna fumaria, hanno danneggiato i pannelli solari posti al di sopra della struttura.

Sul posto la squadra di Alba con aps, autoscala, Ranger e autobotte e quella di Bra con Ranger e aps.

Successivamente, alle 2 circa della notte, la squadra di Alba è stata anche protagonista di un doppio intervento con protagonisti due cassonetti della spazzatura ubicati in via Crispi e in via Rorine.

Coinvolti, in questo caso, anche i carabinieri per le indagini.

In nessuno degli scenari si sono registrati coinvolti o feriti di sorta.