Crollata la barca sopra Acceglio, monumento ai migranti. L'artista Schröder: "Tornerò in Valle e la rifarò!"

Alta Valle Maira. Oltre Acceglio mostrava la sua bellezza una barca in pietra, con tanto di remi.

Collegamento tra passato e futuro, ricordando gli immigrati di ieri e di oggi, ad un altezza di 2.400 metri, prima di giungere al Vallone del Maurin. A realizzarla era stato l'artista tedesco Christof Schröder, utilizzando centinaia di piccole pietre levigate dal tempo e raccolte in zona. Un lavoro certosino, nel desiderio anche di omaggiare una valle a lui cara.

Ieri (venerdì 4 marzo) Giusy Olivero, una signora appassionata di escursionismo, ha postato sulla pagina facebook la foto della barca crollata nella parte verso monte. Alcune testimonianze parrebbero condurre all'ipotesi che il crollo sia avvenuto non recentemente ma alcuni mesi fa, forse a novembre.

Da quanto si apprende da Enrico Collo, esperta guida escursionistica, sul crollo non si possono escludere né cause naturali né un atto gravoso da parte di qualcuno. Questo nel caso dovrà essere però attentamente indagato.

La condivisione ed il passaparola sul social non ha permesso soltanto diffusione della notizia, ma ha anche fatto emergere una grande solidarietà. L'offrirsi "aiuto apprendista" prima fra tutti dalla signora Giusy, entusiasmo che è stato appoggiato da altri, con la speranza che la barca possa essere al più presto riparata.

"Tornerò in Valle e la rifarò!" Dopo essere stato informato l'artista tedesco non ci ha voluto riflettere neppure un attimo: la barca attende per questa primavera le sue mani, come una segreta promessa di cura. Tornerà integra.