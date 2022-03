"Qui è zona mia, comando io": giovane alla sbarra per lesioni e rapina

Prima sarebbe stato tra i responsabili di una discussione avvenuta davanti al Carrefour di Cuneo. Poi di una rapina in discoteca. Queste le accuse sostenute dalla Procura nei confronti di un 24enne di origini marocchine, che deve ora rispondere di lesioni e rapina davanti al Tribunale di Cuneo. Presunta vittima, un giovane romeno residente nel Monregalese.



Secondo quanto raccontato da un testimone, amico della persona offesa, il 24enne, davanti al supermercato, avrebbe prima assunto un atteggiamento di sfida nei loro confronti. Quindi avrebbe iniziato a minacciare la presunta vittima dandogli una manata e buttandogli a terra gli occhiali da vista, per poi restituirglieli. “Diceva frasi del tipo ‘qui comando io, è zona mia’”, ha riferito il testimone.



Poi un cambio di scenario: la situazione sarebbe degenerata qualche ora dopo in discoteca. Qui l’imputato avrebbe aggredito con calci e pugni la persona offesa, che poi non avrebbe più ritrovato il suo portafogli.

A rendere l’esame in aula, l’imputato. “Ammetto di avergli tirato uno schiaffo davanti al supermercato. Lui mi ha spinto, mi ha provocato e ha insultato la mia famiglia. È vero, gli ho levato gli occhiali da vista, ma perché non volevo rischiare di provocargli dei danni. Mi sono detto ‘risolviamo questa cosa da uomini. Se ci dobbiamo picchiare non voglio rischiare di creargli problemi agli occhi’. Poi abbiamo chiarito e la situazione è finita lì. Glieli ho ridati. Sono poi andato a ballare con un gruppo di amici. Ho visto portare via il ragazzo con la barella e un altro che perdeva sangue. Poi sono arrivate le autorità. Ma io non ho visto nulla. Non c’entro”.

Ad aprile il prosieguo dell’istruttoria.