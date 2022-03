Pian Munè di Paesana: ritorna la “Mangia e Cammina”

Sabato 2 aprile, dopo due anni di stop forzato, ritorna uno degli eventi più attesi dell’anno: la “Mangia e Cammina” sugli itinerari trekking della località turistica del Comune di Paesana.

Una camminata enogastronomica a tappe con partenza dal Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri e arrivo alla Baita in quota a 1890 metri. Una serata unica, divertente e suggestiva per vivere la montagna in veste serale assaporando i gusti tipici della Valle Po.

Sono previste 4 tappe con altrettanti punti di ristoro

Durata della camminata: 90 minuti + pause per consumare i piatti nelle varie tappe.

Partenza in orario a scelta ogni quarto d’ora dalle 17 alle 21.30.

Costo di partecipazione 22 euro (Under 14: 15 euro).

Per la prenotazione è sufficiente scrivere un messaggio su whatsapp al numero 3286925406 indicando un nome, il numero dei partecipanti (suddiviso tra adulti e bambini) e l’orario in cui si sceglie di partire. Una volta in quota la serata proseguirà con musica e festa per tutti!

Cosa serve per partecipare? Abbigliamento e attrezzatura adatta in base alle condizioni degli itinerari (potrebbero essere necessarie ciaspole o ramponcini), voglia di divertirsi e di camminare!

Per portare a casa un souvenir della serata è anche possibile acquistare la tshirt dell’evento, realizzata in cotone organico eco friendly a soli 12 euro, a sostegno della manifestazione.

“Gli elevati costi di gestione degli ultimi mesi ci hanno procurato non poche preoccupazioni ma abbiamo cercato di mantenere la nostra caratteristica principale, ossia proporre eventi accessibili a tutti, studiando soluzioni alternative alla copertura degli aumenti di spese, la nostra clientela l’ha capito e non è mancato come sempre il loro appoggio. E’ a loro che va il più grande ringraziamento!” le parole dello staff di Pian Munè che resta sempre in continua evoluzione e programmazione degli eventi in quota!