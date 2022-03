Incidente stradale a Busca, in via Laghi di Avigliana, dove una vettura si è ribaltata dopo aver urtato un altro mezzo. La persona alla guida è stata soccorsa dai sanitari, intervenuti con l'eliambulanza, e portata all'ospedale di Cuneo in condizioni di media gravità.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e Saluzzo, oltre ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità in loco.