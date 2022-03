Finalmente il Motoraduno di Primavera di Fossano può spegnere 39 candeline, dopo due anni di sospensione

L'edizione 2021 non si tenne per una prosecuzione delle misure precauzionali anti-covid.

"Abbiamo davvero voluto evitare annunci troppo avventati. Il nostro primo dovere è il rispetto delle regole, quando guidiamo le nostre moto su strada così come quando organizziamo un raduno" fa sapere Gianni Mina, Presidente del Motoclub "I motociclisti sapranno rispettare le norme ed dimostrare il buon senso, come sempre. Fortunatamente l'area espositiva di viale Alpi e via Roma non subirà regole di contingentamento. Sono fiducioso e soprattutto felice di poter offrire ai nostri affezionati il ritorno del Motoraduno!"

Ancora Mina: "Consigliamo vivamente la preiscrizione onde evitare inconvenienti legati al contingentamento. E' sufficiente effettuare il bonifico di 10 euro all'IBAN IT16M0617046322000001005881, mandando in successione la ricevuta per mail a: motorclubfossano@gmail.com. Come sempre l'iscrizione vale per i due giorni e comprende la colazione e il gadget dedicato. RIngrazio tutti i partner storici istituzionali e non, a partire dalla Regione Piemonte per il patrocinio."