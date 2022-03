Bra: ripristino porfido, mercoledì 23 interventi di bagnatura

A seguito dei lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido, in corso di svolgimento in più aree cittadine, si comunica che nella giornata di mercoledì 23 marzo, a partire dalle 13 e nel corso del pomeriggio, saranno eseguiti dalla ditta incaricata interventi di bagnatura delle sedi interessate dai lavori con apposito macchinario, per l’ultimazione del ripristino.



Pertanto, seguendo l’avanzamento dei lavori, saranno progressivamente chiuse al traffico piazza XX Settembre (parte rialzata), piazza Caduti Libertà, via Parpera e via Monte di Pietà. Si precisa che alle ore 13 l'intervento partirà da Piazza XX Settembre, per poi proseguire con piazza Caduti Libertà (parte bassa e poi parte alta), via Parpera e infine via Monte di Pietà.