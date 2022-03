Frontale tra due auto a Carrù: lievi ferite per i due conducenti

Lievi ferite per i conducenti delle due automobili che poco dopo le 10 di oggi, lunedì 21 marzo, sono rimaste coinvolte nello scontro frontale avvenuto lungo la provinciale 9 a Carrù, a poca distanza dal Ristorante Bue Grasso, verso l’imbocco autostradale.

A portare loro soccorso i sanitari dell’Emergenza 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale di uno dei due conducenti, che nello scontro ha comunque rimediato lievi ferite, mentre il guidatore dell’altra auto ha rifiutato il ricovero.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, il cui intervento si è però limitato alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.