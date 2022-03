Tutto Pronto per TEDxCuneo “Ubuntu, identità connesse”

Sabato 26 marzo saliranno sul palco dell’Auditorium Foro Boario di Cuneo nove speaker provenienti da tutta Italia per condividere storie e idee sul tema “Ubuntu”.

Arricchiscono TEDxCuneo altri tre ospiti d’eccezione: Eugenio Cesaro, Luca Discacciati e le Special Angels, che si uniscono agli speaker annunciati precedentemente, Alice Filippi, Marco Crepaldi, Benedetta Aimone, Marina Cuollo, Tia Taylor, Ale Hilton. A presentarli ci sarà per il secondo anno Pietro Parola oltre a Donata Columbro, Paolo Demaria e Andrea Ferrero, già speaker a Cuneo nel 2021.



La seconda edizione di TEDxCuneo, patrocinata dal Comune di Cuneo, ha già attirato l’attenzione di molti, esaurendo nei giorni scorsi la disponibilità dei biglietti per la partecipazione in presenza. L’organizzazione offre anche l’opportunità di seguire l’evento in diretta streaming sul sito web, sarà necessario prenotare il biglietto tramite Eventbrite, raggiungibile dalla pagina Biglietti del sito https://www.tedxcuneo.com/biglietti/.