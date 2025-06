SaluzzOz: il Mondo di Oz si trasferisce a Saluzzo

Lunedì 9 e martedì 10 giugno con inizio alle 21.15 dal suggestivo Monastero della Stella (piazzetta Trinità 4, Saluzzo) che per l’occasione si trasformerà nel celebre Palazzo di Smeraldo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in collaborazione con la Fondazione Bertoni, Città di Saluzzo, Confcommercio Saluzzo, Centro Commerciale Naturale Saluzzo, invita il pubblico a SaluzzOZ: un evento unico tra arte, acrobazia, magia e divertimento, ispirato alla celebre favola del Mago di Oz, rivisitata in chiave saluzzese.

Protagonisti della serata saranno i partecipanti stessi, accompagnati da Dorotella, la "Dorothy" del nostro territorio, in un viaggio onirico tra i luoghi più affascinanti del centro storico. Per tornare a casa – il luogo "più bello che ci sia" – Dorotella dovrà attraversare SaluzzOZ, incontrando personaggi straordinari e conquistando i tre grandi doni: il coraggio del Leone, l’intelligenza dello Spaventapasseri e la capacità di amare del Boscaiolo di Latta.

L’esperienza si aprirà con due spettacoli all’interno del Monastero della Stella, dove il pubblico farà laconoscenza del potente Mago di Oz e affronterà la perfida Strega dell’Ovest, tra spettacolari effetti speciali e numeri mozzafiato a cura degli artisti e acrobati di ArteMakia.

Seguirà un itinerario notturno nel cuore della città: cinque tappe tra piazze e cortili con altrettanti spettacoli di grande impatto scenico e narrativo. Il viaggio si concluderà in piazza Garibaldi, dove Dorotella e il pubblico torneranno simbolicamente alla realtà, arricchiti dall’esperienza condivisa.

L’evento è gratuito, pensato per adulti e bambini, e ha una durata di circa un’ora e mezza.

Prenotazione per gli eventi al Monastero su www.monasterodellastella.it