A Moretta la ferrovia per Saluzzo diventa tracciato della ciclovia Eurovelo 8

La variante al Piano Regolatore approvata la scorsa settimana durante il consiglio comunale di Moretta ha permesso di individuare il sedime della ferrovia per Saluzzo quale nuovo tracciato della ciclovia Eurovelo 8, un’arteria ciclabile europea inserita ora anche nelle tratte di interesse regionale. La nuova denominazione permetterà al Comune di poter accedere a bandi e concorsi per l’ottenimento di fondi necessari all’opera che trasformerà la vecchia ferrovia nel nuovo tratto della Via delle Risorgive, completando così il tracciato da Airasca fino a Saluzzo.

«La ciclovia – spiega il sindaco di Moretta Gianni Gatti -, per quel che riguarda il tratto morettese, è stata individuata interamente sull’ex sedime, ad esclusione di alcune centinaia di metri alle spalle dello stabilimento “Rana”, dove è previsto un ampliamento dell’impianto industriale, e dove la ciclovia correrà intorno al perimetro della fabbrica. All’altezza della stazione ferroviaria si connetterà con l’attuale tracciato della Via delle Risorgive, di fronte al santuario».

Proprio nel santuario proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione dell’ostello con foresteria che sarà principalmente a servizio del cicloturismo.

«E’ un progetto nel quale crediamo molto – sottolinea Gatti – e che potrà essere un buon supporto per il turismo locale. Si tratta di una struttura realizzata all’interno dei locali del santuario, comoda al centro, spaziosa e che si affaccia direttamente sulla pista ciclabile».