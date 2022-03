A Cervasca i vandali danneggiano il percorso pedonale dell'anfiteatro: "12.000 euro di danni all'illuminazione pubblica"

Sono diversi gli appalti per opere pubbliche già fatti realizzare in questi primi mesi dell'anno dall'amministrazione comunale di Cervasca: la sistemazione dell'area parco giochi di frazione Santa Croce (57.500 euro), quella del marciapiede di frazione San Bernardo (105.000 euro), l'adeguamento antisismico della scuola di frazione San Defendente (205.800 euro di cui 170.000 del ministero come PNRR) e la sistemazione di via Grandis (220.000 euro).



Il Comune è poi riuscito a rientrare in un finanziamento da 25.000 euro per la manutenzione di strade e marciapiedi, che permetterà di realizzare ulteriori appalti nei prossimi mesi. Ma c'è preoccupazione in merito al rincaro dei materiali: "Alcune aziende già vincitrici di appalti hanno manifestato l’intenzione di non realizzare i lavori a seguito dell'aumento dei prezzi - ha sottolineato il sindaco Enzo Garnerone - : la nostra grande capacità di progettazione è messa a rischio, così. Si chiede al governo nazionale di mettere in campo tutte le misure necessarie a non far andare deserti questi appalti".



Pensieri che si aggiungono a quelli relativi agli atti vandalici realizzati negli ultimi mesi ai danni dell'illuminazione pubblica del percorso pedonale di collegamento con l'anfiteatro all'aperto. I faretti sono stati distrutti, con danni per 10-12.000 euro circa.



"A causa di uno o più concittadini non ligi al buon costume e non attenti al quieto vivere, Cervasca non ha più l'illuminazione del percorso pedonale - aggiunge Garnerone - . Diverse segnalazioni dei cittadini ci stanno aiutando a identificare i colpevoli, manca soltanto la flagranza. Il problema principale sarà, nei prossimi mesi, trovare il modo di allocare risorse in bilancio per la riparazione".