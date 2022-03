Soccorsi in azione per due escursionisti bloccati nella neve a 2mila metri sul monte Baret

Soccorsi in azione in valle Maira, nella zona del lago Nero e del monte Baret sopra Canosio, per una coppia di turisti, un uomo e una donna, di nazionalità belga, in difficoltà a causa della neve, che non consente loro di proseguire nell'escursione né di tornare indietro.

Sarebbero bloccati a circa 2 mila metri di quota.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco con il Nucleo speleo alpino fulviale di Cuneo assieme ai volontari di Dronero, coadiuvati dall'elicottero Drago 55 partito da Torino.

In azione anche il soccorso alpino della zona.

Le condizioni di visibilità sono ottime.