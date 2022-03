Tempo di assemblea per la Condotta Slow Food Langhe Dogliani Carrù

La Condotta Slow Food Langhe Dogliani-Carrù si appresta a vivere un importante momento all’interno del proprio cammino associativo. Lunedì 28 marzo, alle 20,30 nei locali della Bottega del Vino Dogliani, in piazza San Paolo 9 a Dogliani, si terrà l’assemblea ordinaria della Condotta che, tra i punti all’ordine del giorno, dovrà nominare il proprio nuovo fiduciario e definire la composizione del Comitato di Condotta, oltre che individuare i delegati per l’Assemblea Regionale Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta.



L’incontro servirà anche per relazionare circa l’attività svolta nel 2021 e per presentare – nonché sottoporre ad approvazione – il rendiconto economico finanziario del 2021. Ci sarà modo, infine, di parlare delle attività in progetto per l’anno in corso.



In vista dell’assemblea, il Comitato di Condotta guidato da Lorenzo Conterno lancia un appello a chi ha a cuore i temi di cui si interessa il movimento della Chiocciola: «In questi ultimi anni, nonostante l'emergenza, abbiamo continuato a impegnarci nella promozione e nella valorizzazione delle risorse enogastronomiche e delle bellezze del territorio in cui viviamo e operiamo, ma occorrono nuove energie per continuare a contribuire alla sua crescita, quindi rivolgiamo un invito a tutti i soci e a coloro che vogliono collaborare affinché partecipino all’assemblea o ci segnalino la loro disponibilità».



Al momento associativo di lunedì sera sono invitati i soci ma anche i simpatizzanti; in quella sede saranno possibili nuove iscrizioni e il rinnovo delle tessere. Alle votazioni potranno partecipare i soci in regola con il tesseramento.

Nel corso della serata, come da migliore tradizione della Condotta, ci sarà anche modo di degustare nuovi formaggi, salumi e vini dei produttori del territorio.