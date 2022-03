Il ‘gotha’ dello sport in rosa al ‘Dardanello Incontra’

Per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì lunedì 4 aprile sarà una giornata interamente dedicata alla passione sportiva, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Villanova Volley, lo staff del torneo ‘Ravano’ e l’associazione ‘Piero Dardanello’. Si terranno infatti nella mattinata, a partire dalle ore 8, presso il palazzetto dello sport ‘Vincenzo Tomatis’, le gare di pallavolo della prima fase del torneo ‘Alberto Ravano’ - Coppa ‘Paolo Mantovani’. Giunto alla 37ª edizione, è oggi la competizione scolastica più grande di Europa: coinvolge gli alunni iscritti alle classi 3ª, 4ª e 5ª elementare delle scuole della Liguria e del Piemonte. I ragazzi hanno la possibilità di cimentarsi in più discipline: quest’anno la manifestazione prevede un calendario di incontri di calcio, basket, volley, rugby, ciclismo, atletica leggera, scherma, vela, pallanuoto, canottaggio, tennis ed hockey. Tutto è nato da un’idea di Paolo Mantovani, storico ex presidente della Sampdoria (sotto la cui gestione, nel 1990/91, la società blucerchiata ‘targata’ Mancini e Vialli si cucì sulla maglia un leggendario scudetto) per onorare la memoria del suo predecessore Alberto Ravano (al vertice del club genovese dal 1953 al 1961).

Al fianco di quello che è divenuto un appuntamento irrinunciabile per gli studenti di Villanova Mondovì si accosterà un momento dedicato a tutto ciò che ruota intorno al mondo dello sport. Gli alunni potranno, così, approfondire il tema dell’organizzazione e della comunicazione sportiva grazie al ‘Dardanello Incontra’, promosso dall’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ che, da sempre, perpetua la memoria del grande cronista monregalese e della sua lezione di giornalismo; tra gli ospiti del ‘panel’, Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della Federcalcio, oltre a Noemi Signorile e Maria Luisa Cumino, rispettivamente capitane delle formazioni pallavolistiche Cuneo Granda Volley, militante nella serie A1, e Lpm Bam Mondovì, al via nel campionato di serie A2. Con la moderazione di Massimo Mathis, capo della redazione cuneese de ‘La Stampa’, le giocatrici e la manager risponderanno alle domande dei ragazzi della 2ª della scuola secondaria di primo grado. La classe, partecipante al progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’, ha preparato una serie di quesiti da sottoporre alle ospiti. In questo percorso gli alunni sono stati guidati dalla professoressa Maria Cristina Gallo Orsi, mettendo a frutto gli insegnamenti di Davide Rossi e Paolo Cornero, docenti dell’associazione. All’appuntamento, che si svolgerà dalle ore 10 alle ore 11, saranno presenti le cinque classi seconde della scuola secondaria villanovese.

Il progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ è sostenuto dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo e Cassa di Risparmio di Torino, dal Consiglio regionale del Piemonte e da diversi Comuni. L’edizione 2021/22 del progetto si concluderà con la presentazione del nuovo numero di ‘Giornalisti Domani’, la testata realizzata con i contributi degli studenti partecipanti, in programma martedì 7 giugno presso lo ‘Spazio Incontri’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

«Dopo l’incontro con Luigi Garlando - è il commento di Sandro Dardanello, presidente dell’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ - la nostra associazione propone una nuova opportunità di confronto per gli studenti, che possono così mettere alla prova direttamente le proprie conoscenze e competenze, confrontandosi con chi ha fatto dello sport la propria ragione di vita, sul campo da gioco o dietro le quinte. Sarà l’occasione per affrontare temi attualissimi, come l’inclusività e la parità di genere, e stimolare riflessioni su una visione ad ampio raggio del futuro dello sport».

GLI OSPITI DEL ‘DARDANELLO INCONTRA’

Ludovica Mantovani, genovese, classe 1970, cresce in Svizzera, parla correntemente cinque lingue ed è laureata in Architettura a Zurigo. Figlia di Paolo Mantovani, storico ex presidente della Sampdoria, nel suo percorso professionale si è occupata di marketing e comunicazione nel campo degli eventi sportivi. Ha lavorato anche per i blucerchiati ed è, da diversi anni, promotrice di una nuova cultura sportiva con Football Avenue, forum che dal 2013 riunisce annualmente il calcio-business nei principali stadi italiani. Attualmente, oltre a guidare la Fondazione ‘Ravano’, è il primo presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc.

Noemi Signorile, classe 1990, inizia la carriera nel volley professionistico nella stagione 2005/06 con l’esordio nel Chieri Volley. Dopo aver militato in diverse squadre italiane, si unisce al Csm Bucarest in Romania per il campionato 2017/18 per poi giocare nella Ligue A in Francia per due stagioni con l’Rc Cannes. Dal 2020/21 è in forza al Cuneo Granda Volley. Nel palmarès può vantare la conquista di un campionato italiano, un campionato rumeno, un campionato francese, la vittoria di una Coppa Italia, una Coppa di Romania ed una Supercoppa Italiana. Nel 2008 con la Nazionale Under 19 ha conquistato il titolo di campione d’Europa, mentre nel 2011 ha ottenuto la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo con la Nazionale Italiana.

Maria Luisa Cumino, 29 anni, inizia la propria avventura sportiva nella stagione 2006/07 con la Libertas Genova. Nel 2017/18, invece, esordisce in serie A1 con la Sab di Legnano. Disputa altre tre stagioni nella massima serie, due con Busto Arsizio e una con la Delta Despar Trentino. Nella stagione 2021/22 approda all’Lpm Bam Mondovì. In carriera ha conquistato una Coppa Cev e la Supercoppa italiana Sand Volley 4x4. Tra le altre, ha vestito i colori dell’Asti Volley, della Volksbank Sudtirol Bolzano, del Volley Soverato, del Lilliput Settimo Torinese.