Scontro sulla circonvallazione di Fossano: un ferito lieve e traffico a lungo bloccato [FOTO]

Sta causando forti disagi alla viabilità locale, col traffico rimasto a lungo bloccato, l’incidente stradale occorso poco dopo le 13 di oggi (giovedì 31 marzo) a Fossano, all’altezza della rotatoria tra via Circonvallazione e via Torino, presso il Centro Petroli Fossano.

Nello scontro sono stati coinvolti un autoarticolato, un pullman e un’automobile. Ad avere la peggio la persona alla guida di quest’ultima, portata in ospedale per accertamenti, mentre i conducenti e passeggerei degli altri mezzi non avrebbero subito particolari conseguenze dall'urto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’emergenza 118 e i Vigili del Fuoco del locale distaccamento volontari, oltre ai Carabinieri di Fossano e alla Polizia Locale per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.