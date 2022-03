Cuneo ospiterà EuroApe2022: in piazza Foro Boario decine di esemplari del leggendario autocarro Piaggio

Doveva esserci nel 2020, ma la pandemia non aveva consentito lo svolgimento dell'evento. Ora finalmente si ricomincia! Proprio da Cuneo, che nel weekend del 9 e 10 aprile ospiterà EuroApe 2022, una due giorni dedicata alla leggendaria Ape Piaggio, nata dalla genialità imprenditoriale di Enrico Piaggio e diventata una delle soluzioni più diffuse al mondo del trasporto commerciale leggero. Un motocarro che da più di settanta anni percorre infaticabile le strade di tutto il mondo, caratterizzato da un design e da una simpatia inconfondibili.

EuroApe 2022 si svolgerà in piazza Foro Boario.

L’Ape Village sarà aperto sabato il 9 aprile dando il via ai tanti appuntamenti previsti dal ricco programma. Sino a domenica 10 sarà possibile ammirare tantissimi modelli Ape che ne rappresenteranno degnamente la storia evolutiva.

È obiettivo dell’organizzazione coinvolgere nella misura maggiore possibile il comune di Cuneo e il suo territorio allo scopo di “travolgere” il pubblico degli spettatori con il colorato fiume degli appassionati: sono attesi, infatti, più di 60 veicoli tra modelli storici, Tuning e prototipi da corsa.

Il programma di EuroApe 2022 è piuttosto articolato: si va dalla semplice esposizione dei modelli storici più rilevanti, rari e preziosi di Ape alle esibizioni delle potentissime Ape da corsa.

Il pubblico potrà aggirarsi liberamente tra i veicoli parcheggiati cogliendo l’occasione per fare quattro chiacchere con i proprietari scoprendo simpatici aneddoti legati alla vita del Motocarro italiano o scattare qualche foto ricordo.

La manifestazione prevede una prima escursione sabato 9 aprile nel pomeriggio in colonna ad Entracque per visitare la Centrale Idroelettrica Luigi Einaudi e il centro Uomini e Lupi. A seguire la colonna rientrerà su Cuneo con una seconda sfilata per le vie del capoluogo. I veicoli rimarranno esposti tutta la serata in piazza Foro Boario mentre i partecipanti saranno impegnati nella rituale cena di gala.

Alle 9 di domenica 10 aprile riaprirà l’Ape Village. Continueranno le esibizioni delle Ape da Corsa sino al momento della sfilata d’onore per le vie di Cuneo per la seconda escursione alla scoperta del territorio: destinazione Il FILATOIO di Caraglio con tappa a Boves per onorare la tradizione apistica della cittadina.

La visita al Filatoio, frutto di un sapiente e abile recupero storico di una struttura simbolo della produzione locale della seta, anticiperà le premiazioni che avverranno nelle splendide sale dell’Edificio. Tutte le Ape saranno la “decorazione” dei cortili interni dove eccezionalmente saranno parcheggiate. Il rientro a Cuneo intorno alle ore 15 chiuderà la tanto attesa edizione di EuroApe rimandando al 2023 in un’altra cittadina d’Italia.

Le curiosità del programma

Visitando l’Ape Village sarà possibile ammirare veicoli storici molto rari accostati ai modelli di ultima generazione come, ad esempio, l’Ape Calessino: il trasporto persone ante litteram che oggi si reinventa con la nuovissima versione glamour. Sarà presente uno dei due veicoli rimasti che prestarono servizio durante le celebrazioni di Italia 61 per il centenario dell’Unità d’Italia.

Tra i veicoli esposti degni di nota diversi esemplari “Pentarò”, l’Ape in versione bilico a 5 ruote, Curiosità desteranno tutte le versioni di Ape 50 personalizzate tra le quali, direttamente da Codroipo, l’Ape 50 Tricolore con la quale il proprietario ha voluto celebrare la conterranea pattuglia acrobatica delle “Frecce”.

Il Circuito di Cuneo, spazio disegnato e delimitato nel piazzale Ex Eliporto, ospiterà le esibizioni delle Ape Proto, vere e proprie Ape da Corsa dotate di motori da 1000 cc e destinate alla pista. Vicino a esso i “box” per gli interventi meccanici sui bolidi a tre ruote da pista.

I numeri di EuroApe • Circa settanta Ape tra classiche, Tuning e Proto • Equipaggi provenienti da tutta Italia, Germania e Svizzera APE CLUB d’ITALIA.

L’Ape Club d’Italia nasce nel 2006 sulla spinta della passione di pochi “Apisti”. Il raggio d’azione del Club è nazionale per attività ma internazionale, molti i contatti con Germania e Austria, per informazioni di tipo tecnico e storico. Il Club è organizzato in sezioni che possono essere cittadine, provinciali o regionali. L’Ape Club d’Italia fa parte del Vespa World Club alla stregua dei Vespa Club Nazionali. Lo scopo del Club è di promuovere ogni aspetto della passione che ruota intorno al celebre motocarro salvaguardando e recuperando i veicoli d’interesse storico ancora esistenti, indirizzando i giovanissimi che fanno dell’Ape il loro mezzo di trasporto principale e coordinando l’attività sportiva che ruota intorno alle Ape da corsa.

Il momento più importante del programma annuo dell’Ape Club d’Italia è l’EuroApe, manifestazione riservata agli apisti iscritti che ogni anno viene organizzata in piccole città a vocazione turistica dove l’Ape è stata o è ancora protagonista del territorio. Quest'anno sarà proprio Cuneo ad ospitare l'evento. Imperdibile per gli appassionati e curiosi.