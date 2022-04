Agli orti didattici di Dronero la realizzazione del progetto +Api

Un'importante mattinata quella di oggi, martedì 5 aprile, per i bimbi della classe 4^ B della scuola primaria di piazza Marconi.

A febbraio il Comune di Dronero ha deciso di aderire al progetto +Api della Fondazione CRC, realizzato in collaborazione con la Fondazione Agrion e rivolto ai Comuni della provincia di Cuneo con l’obiettivo di promuovere la biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e gli altri insetti impollinatori.

Accompagnati dalle insegnanti ed accolti presso gli orti didattici dai volontari Geppetti dell'associazione dronerese Mastro Geppetto, questa mattina i bambini hanno assistito all'effettiva realizzazione dell'oasi.

Un processo davvero accurato: dapprima la preparazione del terreno attraverso la fresatura, poi la semina dei fiori con un'apposita macchina in grado di mantenere la miscelazione dei sementi omogenea ed infine la rullatura per garantire l'interratura dei semi.

Con attenzione e curiosità i bambini hanno seguito i vari passaggi: per mesi di giugno-luglio il terreno dovrebbe poi vestirsi di colori, con lo spuntare di bellissimi fiori.

Preziose non soltanto per la produzione del miele, le api sono insetti che permettono l’impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti. Trasportando il polline da un fiore all'altro, garantiscono poi la presenza di specie vegetali diverse fra loro.

Da parte della Fondazione CRC la consegna gratuita delle sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita ed un contributo economico pari a 1.000 euro per la copertura delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manutenzione. Per conto degli esperti di Agrion, invece, il mettersi a disposizione per i necessari approfondimenti tecnici.

L'iniziativa +Api si inserisce all'interno della sfida +Sostenibilità del Piano pluriennale 2021-2024 della Fondazione CRC. Presenti alla mattinata il sindaco di Dronero Mauro Astesano con il vicesindaco Mauro Arnaudo.