Era stato espulso dal territorio italiano per ragioni di pubblica sicurezza per cinque anni ma poi, venne ritrovato sul territorio dello Stato senza autorizzazione.

Il gesto costò a C. G., un uomo originario della Romania, recidivo, un rinvio a giudizio per la violazione del provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto nell’agosto 2017. L’uomo avrebbe potuto rientrare in Italia nel 2022, ma venne trovato a Cuneo nel maggio 2021. Stamane la condanna in Tribunale a un anno di reclusione.