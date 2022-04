Il sacro monte dei Piloni di Montà si abbellisce con nuove panchine per i visitatori

Otto panchine recuperate dalla vecchia chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Montà sono state prima restaurate e riverniciate, poi posizionate sul percorso delle tredici stazioni della via Crucis e sul punto panoramico del santuario del sacro monte dei Piloni.



Il gruppo dei pensionati volontari per i Piloni coadiuvati da Ettore Cravero, referente del’Associazione Montata Fangi, si ritrovano tutti i venerdì mattina per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sacro monte per conto della parrocchia montatese.



Da quest’anno i volontari del gruppo per i Piloni hanno a disposizione un giubbino verde a bande catarifrangenti sponsorizzato dalla ditta Bornengo e Trucco di Montà.



Una iniziativa quella delle panchine per offrire ulteriore confort ai sempre più visitatori che scelgono il sacro monte per una giornata in un luogo di raccoglimento e di relax immersi nello spettacolo della natura circostante.



“Ogni volta che aggiungiamo un tassello è una soddisfazione per il gruppo e per i visitatori, che crescono sempre più numerosi, - commenta Ettore Cravero coordinatore del gruppo e responsabile del santuario dei Piloni su incarico della Parrocchia - . Ricordo che venerdì 8 aprile, dopo due anni di fermo a causa delle restrizioni da pandemia, torneremo a vivere in presenza la suggestiva e illuminata Via Crucis. Mentre dal 1 maggio fino al mese di settembre tornerà la Santa Messa della domenica alle ore 18. Ringrazio tutti i volontari che durante l’anno ci danno una mano, il parroco don Paolo Marenco, il sindaco Cauda”.