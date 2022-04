Un murales gigante di Pao sulla parete di Candela Gomme a Borgo San Dalmazzo [FOTO E VIDEO]

Percorrendo la statale da Cuneo verso Borgo San Dalmazzo è impossibile non vederlo. Un murales di 15 metri per 5 sulla parete del capannone di Candela Gomme che racconta l'identità dell'azienda.

A sinistra c'è una Fiat 500 e a destra una bici elettrica immersa nel verde, con al centro una chiave inglese.

È stato completato ieri, martedì 5 aprile, dall'artista milanese Pao: un nome noto in quel di Cuneo dove ha realizzato diversi lavori, dai pinguini dipinti sui paracarri, al murales dello scoiattolo in piazza Boves.

“E' l'artista di strada che più ha lavorato a Cuneo, per questo l'abbiamo scelto - racconta Alessandro Candela, responsabile del punto vendita in via Cuneo 96 a Borgo San Dalmazzo -. È un murales di promozione della nostra attività che racconta la nostra storia e la nostra evoluzione. Da gommisti a centro servizi per la meccanica e ora rivenditori e noleggiatori di bici elettriche con un'attenzione sempre più marcata verso il discorso del Green. Oggi abbiamo la pannellatura solare sul tetto. Lo abbiamo fatto anche come regalo alla città e agli automobilisti che transitano sulla statale, arteria principale verso la Francia. Meglio vedere un bel murales che una parete bianca e spoglia!”

Pao ha impiegato cinque giorni a realizzare il lavoro, con pause forzate a causa della pioggia. “Torno sempre volentieri a Cuneo, è una bella realtà. Mi hanno contattato dall'azienda per ravvivare quella parete. Un lavoro fatto tutto a spray con lo sfondo a pennello”, conclude l'artista che ha lasciato la sua firma sulla targa della 500: “Pao2022”.

Pao è nato nel 1977 a Milano, dove vive e lavora.

Si forma in teatro come macchinista, fonico e tecnico di palcoscenico e nel 2000 realizza i suoi primi interventi di Street Art. Nascono così i coloratissimi pinguini sui paracarri in cemento, le lattine di Pao Cola e zuppa Campbell’s sui bagni pubblici, smile e palle da biliardo, delfini e squali, pellicani, margherite e tanto altro.

Nel 2005 fonda Paopao Studio, come naturale conseguenza della sua attività artistica e in breve tempo arrivano numerose collaborazioni con le aziende, tra cui Motta, Gatorade, Galatine, Seven, Harley Davidson, Accenture, Chicco, Ceres e tanti altri.

Dopo l’incontro con la graphic designer Laura Pasquazzo, lo studio si sviluppa ulteriormente operando in differenti campi, grafica, web design, allestimenti e decorazioni, merchandise, produzione e promozione di oggetti.

Ha realizzato opere a Cuneo, Fossano e Camo. E ora anche a Borgo San Dalmazzo.