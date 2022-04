Peveragno: anche quest'anno spazi aggiuntivi gratis per i dehors

Nella serata di ieri, mercoledì 6 aprile, in Sala Consiliare a Peveragno si è svolto un incontro fra l’amministrazione comunale di Peveragno, rappresentata da Sindaco, Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive, esercenti peveragnesi e rappresentanti delle associazioni di categoria del settore somministrazione e commercio.



Per Confesercenti presente Nadia Dal Bono, mentre per Confcommercio Marco Fuso, Antonio Moretti e il peveragnese Samuele Turco.



Durante l’incontro l’Amministrazione Comunale ha annunciato l'intenzione di concedere anche per l'estate 2022 spazi agggiuntivi per dehors a titolo gratuito, come già successo lo scorso anno (dove la concessione gratuita era stabilita per legge dalla Regione), per incentivare le attività peveragnesi e creare motivi di attrattività verso Peveragno e i suoi esercizi. Parimenti, verrà concesso gratuitamente per il 2022 il plateatrico per gli ambulanti che animano il mercato del lunedì.



Annunciato, durante l'incontro, anche il programma estivo di interventi di ripulitura di statue e fontane del concentrico, unitamente alla volontà di riqualificare l'illuminazione di piazza Santa Maria nell’area dedicata a giardino pubblico.



L’Amministrazione ha reso noto, inoltre, di essere al lavoro su un nuovo sito internet promozionale per Peveragno, moderno e in grado di dare nuovo impulso a eventi e ricchezze locali. Gli esercenti locali hanno in seguito segnalato alcune necessità, quali il bisogno di un maggiore coinvolgimento dell’area di Via San Giovanni durante le manifestazioni. Dai rappresentanti delle associazioni è arrivata, invece, la richiesta di “non abbassare la guardia”, per continuare a sostenere il commercio di prossimità, introducendo, se possibile, sgravi tariffari (ad esempio sulla tassa rifiuti).



Tale posizione è più che condivisa dall'amministrazione comunale che ha promesso di impegnarsi a reperire risorse dedicate, pur sapendo che si tratta di un anno particolarmente difficile per le finanze comunali, visto il caro energia che sta bloccando le risorse di tutti i comuni. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e con una sostanziale unità di vedute che fa ben sperare in future collaborazioni fra le parti nell’interesse dell’economia locale e del territorio.