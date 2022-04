Incendio a Tetto Chiapello di Caraglio: le fiamme minacciano le case [FOTO E VIDEO]

AGGIORNAMENTO DELLE 20.33: Sul posto è arrivato un drone dei Vigili del fuoco, con operatori abilitati al suo utilizzo. L'aeromobile a pilotaggio remoto è dotato di una termocamera: servirà per monitorare il rogo, anche nel corso della notte.



AGGIORNAMENTO DELLE 16.40: Sul posto è in azione il Canadair, mezzo che può trasportare fino a 5.400 litri d'acqua. Ha già effettuato un lancio ed è andato a ricaricare il serbatoio ad Imperia, prelevando l'acqua direttamente dal mare.

E' atteso il supporto di un secondo Canadair.

Squadre di Vigili del Fuoco e volontari dell’Antincendi Boschivi stanno operando in questi minuti per contenere il vasto incendio che, complice il forte vento che spira oggi sulla zona, si è sviluppato da questa mattina a partire dal monte Tamone per poi interessare l'area compresa tra le colline di Tetto Chiapello in frazione Vallera di Caraglio e i boschi nel comune di Valgrana.



Sul posto stanno lavorando i Vigili partiti dal Comando provinciale di Cuneo e dal Distaccamento di Busca, insieme ai volontari Aib di Macra, Villa San Costanzo, Roccabruna, Borgo, Bernezzo e Val Grana.

In arrivo sul posto anche l’elicottero Erickson dei Vigili del Fuoco, chiamato per accelerare le operazioni di contenimento delle fiamme su un versante della collina dove sono presenti diverse abitazioni.

L'elicottero attingerà l'acqua dal nuovo bacino del Bioparco Acquaviva che sorge nella ex polveriera in frazione Bottonasco, vasca a forma pentagonale capace di stoccare fino a 50mila metri cubi di acqua e la cui presenza, in questo momento, potrebbe essere provvidenziale per garantire le operazioni di spegnimento.

