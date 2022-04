Per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata sulla tangenziale di Fossano. L'incidente si è verificato nella notte appena trascorsa.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Fossano e Levaldigi, dell'emergenza sanitaria e dei carabinieri.

Non ci sono altre auto coinvolte. Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.