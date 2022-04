Danni da vento, interventi dei vigili del fuoco nella notte a Bagnolo Piemonte e Torre Mondovì

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal vento anche nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 aprile.

Intorno alla mezzanotte, un palo dell'illuminazione pubblica è caduto in frazione Villar di Bagnolo Piemonte, proprio vicino alla chiesa. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito.

Poco dopo le 3.30 del mattino sono caduti degli alberi su un cavo Enel, lungo la provinciale che collega Bagnolo a Montoso. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco di Barge per la rimozione e messa in sicurezza.

Anche a Torre Mondovì i vigili del fuoco sono stati chiamati per rimozione di piante cadute.