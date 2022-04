Giornata sulla Salute della donna: le iniziative in provincia di Cuneo

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.

Le iniziative del S. Croce e Carle Cuneo.

Infopoint telefonico: Stili di vita e alimentazione per le donne operate al seno. I professionisti della Struttura Complessa Dietetica e Nutrizione Clinica risponderanno ai quesiti sull'alimentazione e stili di vita salutari per le donne operate di tumore alla mammella. E’ possibile telefonare mercoledì 20 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 al numero 0171 642475. Non è necessaria la prenotazione.

Porte aperte al Centro Accoglienza Servizi (C.A.S.) giovedì 21 aprile dalle ore 14.00 alle 17.00 presso il Presidio Ospedaliero A. Carle, via Carle 5, frazione Confreria, Cuneo – piano terra blocco A.

I professionisti del Centro Accoglienza Servizi (C.A.S.) sono a disposizione per presentare il C.A.S. e fornire informazioni utili.

Diffusione di materiale informativo e video-spot dedicato http://www.ospedale.cuneo.it/

Incontri per la popolazione

Giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, "Insieme per nascere" presso la Biblioteca 0-18 anni di Cuneo, via Santa Croce, 6 Cuneo.

I professionisti della Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e la Biblioteca 0-18 del Comune di Cuneo organizzano un evento rivolto alle donne in un percorso di gravidanza a basso rischio.

E' previsto un intervento di presentazione del progetto Nati per Leggere.

Per partecipare è necessario essere in possesso di Certificazione verde Covid-19 rafforzata in corso di validità e indossare correttamente la mascherina FFP2.

E' richiesta la prenotazione, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 0171.642726

Venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 "Una passeggiata per conoscere il perineo" presso la Casa del Fiume, Piazzale Walther Cavallera di Cuneo.

I professionisti della Ginecologia e Ostetricia della l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e il Parco fluviale Gesso e Stura organizzano un evento per le donne di ogni età. E' consigliato un abbigliamento comodo. Iscrizione consigliata, telefonicamente al n. 0171.444501 oppure via e-mail parcofluviale@comune.cuneo.it. Per informazioni ligato.a@ospedale.cuneo.it

Le iniziative dell’ASL CN1

A Savigliano

Organizzazione di un evento, in presenza e aperto alla popolazione, il 20 aprile dalle 16.30 alle 18.30, sul tema “L’importanza del care giver nelle persone con demenza”.

L’incontro si svolgerà presso la sala congressi dell’ospedale di Savigliano

Interverranno neurologo, geriatra e psicologo, con spazio per dibattito e confronto aperto sulle tematiche di maggior interesse.

Per iscriversi contattare il centro CDCD telefonando (0172 719352) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 o inviando una mail (cdcd@aslcn1.it) ai contatti sopraindicati fino ad esaurimento posti.

Al fine di accedere all'evento è obbligatorio il Super Greenpass.

Lo stesso incontro, con lo stesso orario, potrà essere seguito da remoto su piattaforma Google Meet, sempre previa iscrizione (nell’occasione sarà fornito il link).

Dal 20 al 23 aprile saranno forniti consulenze e colloqui telefonici con ginecologi su test di screening per le anomalie cromosomiche fetali il 20 aprile dalle 12.00 alle 14.00 telefonando al 0172719365 e il giorno 23 aprile dalle 11.00 alle 13.00 telefonando al 0172719256. Orario: mattina dalle 11 alle 13; pomeriggio dalle 12 alle 14.

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0172719365 - 0172719356

Non è obbligatoria la prenotazione.

Il 20 aprile sarà invece a disposizione un esperto per consulenze telefoniche sul tema: Spazio adolescenti: sessualità e contraccezione, dalle ore 15 alle 17.

Tel. (senza prenotazione): 0174 677437

Il 21 aprile dalle 8.00 alle 10.00 la geriatra Martina Papurello risponde su assistenza territoriale, dalle 13.00 alle 15.00, la psicologa Silvia Rosso su come prendersi cura di chi cura; il 22 aprile dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13 alle 15, infermiere e amministrativa danno informazioni sul servizio CDCD

La prenotazione (tel. 0171 719352) è obbligatoria, dal lunedi al venerdi dalle 10.30 alle 12.30 (si verrà poi chiamati al numero di telefono fornito e all’orario fissato).

Il 21 aprile sarà a disposizione un esperto per consulenze sul tema: Spazio adolescenti: sessualità e contraccezione, dalle ore 15 alle 17, presso il Consultorio familiare in via Torino 137 a Savigliano.





Dal 22 al 26 aprile sono previste visite/colloqui in presenza, su prima valutazione del perineo, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso l’ambulatorio di ginecologia dell’ospedale di Savigliano

Occorre prenotare (0172 719357) tra l’11 e il 15 aprile dalle 8 alle 16.

Il 26 aprile sarà inoltre a disposizione il ginecologo sarà disponibili per consulenze in presenza su test di screening per le anomalie cromosomiche fetali, dalle 14.30 alle 16.30 presso l’ambulatorio di ecografia dell’ospedale di Savigliano.

Prenotazioni: 0172 719357

A Mondovì

Il 20 aprile consulenze telefoniche con un esperto sul tema: Spazio adolescenti: sessualità e contraccezione, dalle 15 alle 17. Telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0174677437

Lo stesso giorno il ginecologo sarà disponibile per consulenze in presenza su test di screening per le anomalie cromosomiche fetali, dalle ore 14 alle 16 presso l’ambulatorio di ecografia, al piano terra dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Ci si deve prenotare allo 0174677467, dall’11 al 15 aprile dalle ore 8 alle 16.

Il 21 aprile dalle 8.00 alle 10.00 la geriatra Martina Papurello risponde su assistenza territoriale, dalle 13.00 alle 15.00; la psicologa Silvia Rosso risponde su prendersi cura di chi cura.

Il 21 aprile sarà a disposizione un esperto per consulenze sul tema: Spazio adolescenti: sessualità e contraccezione, dalle ore 15 alle 17 presso il Consultorio familiare dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovi (2°piano). Il 22 aprile dalle 8.30 alle 10.30 infermiere e amministrativa danno informazioni sul servizio CDCD, dalle ore 8 alle 10.30 e dalle 13 alle 15.

La prenotazione è obbligatoria (tel. 0171 719352), dal lunedi al venerdi dalle ore 10.30 alle 12.30. Nei giorni stabiliti gli operatori del CDCD chiameranno il numero fornito al momento ella prenotazione all’orario assegnato.

Dal 22 al 26 aprile, infine sono previste prime visite sulla valutazione del perineo, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso l’ambulatorio del perineo (2° piano dell’ospedale di Mondovì).

Prenotazioni allo 0174 677467 dall’11 al 15 aprile dalle ore 8 alle 16.

E’ stata inoltre realizzata – e sarà pubblicata sul sito dell’Asl CN1, la brochure “Pillole della salute” su prevenzione dei tumori della donna e corretti stili di vita.