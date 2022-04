Furto e danneggiamento in un alloggio durante il lockdown: è a processo

Via Bertone, Mondovì (Foto Google Maps)

Furto aggravato e danneggiamento, queste le accuse rivolta a un uomo originario della Tunisia dall’Azienda Territoriale per la Casa (Atc) Piemonte Sud, parte civile del procedimento penale aperto presso il tribunale del capoluogo. La segnalazione, inizialmente, era stata effettuata dai residenti della zona.

Secondo la Procura l’imputato si sarebbe introdotto in un alloggio di Mondovì, destinato alla pubblica utilità, sito in via Bertone, scavalcando il balcone e rompendo una porta finestra. Una volta entrato, avrebbe sottratto qualche presa a muro e fili dell’impianto elettrico. I fatti durante il lockdown dell’aprile 2020.

Nell’udienza celebratasi stamane, è stato ascoltato l’imputato che si è dichiarato innocente di fronte alle contestazioni mossegli. Nel corso dell’istruttoria il funzionario dell’Atc aveva riferito sullo stato dei luoghi al momento del sopralluogo: «Abbiamo visto che la porta finestra era sradicata e la tapparella era danneggiata. A quel tempo l’alloggio era sfitto. Subito pensavamo che si trattasse di un’occupazione abusiva, ma poi abbiamo appurato che in realtà riguardava un danneggiamento».

A giugno si ascolterà l’ultimo testimone.