Pugni e testate alla compagna: 60enne cuneese a giudizio in Tribunale a Imperia

Approdato in Tribunale a Imperia, dinanzi al giudice Francesca Minieri, il processo a carico di G.D., 60enne originario di Siracusa e residente a Cuneo. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia.



Secondo la Procura, rappresentata dal pm Paola Marrali, tra il gennaio e il febbraio 2019, l'uomo avrebbe maltrattato la compagna, assistita dall'avvocato Loredana Modafferi. I fatti sarebbero avvenuti a Imperia, dove la donna risiede.



In particolare all'inizio del mese di gennaio 2019 dopo averla insultata "l'afferrava per le braccia- è riportato nel capo d'accusa - strattonandola tanto da provocarle ecchimosi" e inoltre, le avrebbe scagliato sul viso un computer portatile che in seguito ha distrutto.



Inoltre, l'uomo il 25 gennaio del 2019 le avrebbe lanciato anche un telefonino e successivamente, ossia l’11 febbraio, "l'afferrava per il colletto della giacca e la sbatteva contro il frigorifero, la colpiva con testate e pugni al capo tanto da provocarle lesioni personali giudicabili guaribili in 10 giorni". Contestualmente avrebbe minacciato di morte la donna "affermando che non aveva nulla da perdere".



L'accusa ha invocato al giudice la condanna a 2 anni e sei mesi di carcere e senza la concessione delle attenuanti generiche, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Luisa Maria Caterina Chiapello del foro di Cuneo, ha invocato l'assoluzione per l'imputato e - in subordine - la concessione delle stesse, l'applicazione del minimo della pena e la derubricazione del reato in lesioni e minacce, considerato che tali condotti non sarebbero state abituali.



Il giudice ha rinviato il processo al 6 giugno, quando, dopo le repliche delle parti, si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.