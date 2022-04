Innovazione ed inclusione all'istituto comprensivo di Barge

L’Istituto Comprensivo di Barge sta realizzando molte attivita’ laboratoriali innovative ed inclusive. Innanzitutto molta attenzione è dedicata all’educazione ambientale con progetti, anche di continuità verticale, con il contributo significativo di Enti e Associazioni operanti sul territorio, MIUR, Fondazioni e Ministero delle politiche agricole.

Con il progetto “Biocoltiviamo”, ad esempio, gli alunni alternano momenti di formazione in classe a lavori outdoor, con laboratori all’aperto di varia natura e genere, ma sempre strettamente legati al territorio. Le classi delle scuole primarie sono inoltre guidate da esperti (Legambiente, Parco del Monviso e Vesulus) alla scoperta del territorio bargese legato al torrente che da’ il nome alla Valle, l’Infernotto, con riflessioni e indagini conoscitive nell’ambito del progetto “Oltre il fiume cosa c’è?”, finanziato dalla Fondazione CRC.

Lavori “sul campo”, è il caso di dirlo, anche per i ragazzi delle classi prime del tempo prolungato della Scuola Secondaria di primo grado, autodefinitisi “La compagnia della zappa”, che, dopo una accurata progettazione di tempi e colture adatte, si recano ogni settimana, armati di zappa e vanghe, nell’area a loro riservata presso il nascente Orto del Comune di Barge all’interno del Giardino inclusivo. A breve si gusteranno verdure a m zero! L’istituto apre poi le porte in orario extrascolastico agli allievi della Scuola Primaria e Secondaria anche per attività di avviamento alla pratica sportiva, la cui importanza fondamentale nella crescita è stata più volte sottolineata dal Ministro Bianchi, oltre che da medici e psicologi.

Le attività pomeridiane completano le attività sportive svolte in orario curricolare, dove, grazie ai progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola attiva junior” proposti dal Miur e dal progetto “I can fly” (finanziato dalla Fondazione CRC), gli alunni hanno conosciuto e sperimentato varie discipline, dal fitwalking, al badminton, alle bocce, al basket, all’atletica. Si lavora in gruppo ed in verticale anche con il progetto “Fantavolando”, finalizzato alla creazione del coro di istituto, che per ora si rivolge alle classi quarte e quinte della primaria ed alla classe prima della secondaria. In data 21 giugno, “Giornata mondiale della musica”, il coro presenterà l’inno della scuola, creato unendo tutte le esperienze e le culture di cui gli alunni della scuola sono portatori. Il Dirigente Scolastico, dott. Davide Laratore, così ha dichiarato: “le attività proposte, frutto di un importante lavoro di progettazione, si inseriscono nella programmazione curriculare e rappresentano un ottimo completamento all’offerta formativa del nostro istituto”.