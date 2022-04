A Vezza d’Alba una Pasquetta per famiglie nel rinnovato parco giochi

Tante iniziative per la Pasquetta nel centro roerino grazie alla "Merendina", appuntamento che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco e l’associazione Arca, organizzano presso il rinnovato parco giochi al belvedere della Villa.



Tra queste, l’inaugurazione del nuovo gioco in ricordo di Mario Garrone, marito dell’assessore comunale alle Politiche Sociali Silvia Ghiglione, scomparso improvvisamente nel novembre scorso.



A seguire è poi prevista la presentazione del progetto "+Api - Laboratorio coloriamo le uova”, della Fondazione Crc. Un’iniziativa che, nel rinnovato parco giochi, vedrà i bambini colorare le uova offerte dall’azienda agricola Rosso di Sommarva Perno.



Al termine del pomeriggio l’immancabile merenda offerta a tutti i presenti, con pane e frittata e la colomba pasquale.



“L’idea di festeggiare la merendina nel parco giochi del capoluogo – spiega il sindaco Carla Bonino – è nata per ringraziare la nuova famiglia di volontari che recentemente ha riverniciato tutti i giochi presenti all’interno dello spazio verde. Vi aspettiamo numerosi all’insegna della convivialità e del divertimento. L’invito è esteso a tutti, in particolare, alle nuove famiglie con bambini”.



Per ulteriori informazioni: 0173/65022 o 339/7390351