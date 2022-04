Bando PNRR per l'edilizia scolastica: Cuneo candida la costruzione di un nuovo micronido nell'Oltrestura

Un micronido nella frazione Oltrestura, da costruirsi nel luogo in cui attualmente una cooperativa svolge attività legate alla disabilità e che presenta un’area verde disponibile non utilizzata e di proprietà comunale: è questa la proposta di realizzazione dell’amministrazione cuneese per il nuovo bando PNRR indetto dal governo e riguardante l’edilizia scolastica.



A consegnare le specifiche del progetto alla VI^ commissione consiliare, nella serata di giovedì 14 aprile, è stata l’assessore Franca Giordano. Con lei ad aggiornare i consiglieri rispetto allo stato dell’arte di altri bandi PNRR tentati dal Comune, la collega Cristina Clerico (ovviamente per la parte relativa all’edilizia sportiva).



Il progetto sulla frazione Oltrestura arriva a seguito della conclusione di un precedente bando – scaduto il 28 febbraio e che ha raccolto una bassissima adesione – a cui l’amministrazione aveva candidato il polo di Borgo San Giuseppe (con l’abbattimento delle scuole primaria e media) e la scuola dell’infanzia del Donatello (progetto che, come già riportato sul nostro giornale, avrebbe finito per ‘sfrattare’ le attività locali della Casa del Quartiere). Il nuovo bando scadrà il 31 maggio prossimo.



Oltre 6.000.000 d’interventi in due cluster per l’edilizia sportiva

I bandi legati all’edilizia scolastica banditi a fine marzo, invece, sono stati divisi dall’assessore Clerico in due macro-aree: interventi fino a 2.500.000 euro di finanziamento per la costruzione o parziale rigenerazioen di nuovi impianti, interventi di rigenerazione urbana fino a 4.000.000 di euro che siano però “patrocinati” da una federazione sportiva nazionale.



“Rispetto al primo cluster di finanziamenti, non così rilevanti come potrebbe sembrare, abbiamo considerato strategica la struttura del Palasport – ha detto Clerico - , il cui costo di gestione ricade integralmente nelle tasche del Comune. Candidiamo la realizzazione di una palestra da costruire nei pressi, così da razionalizzare meglio l’utilizzo di quella del Palasport. Vi si potrebbero anche organizzare manifestazioni sportive di altra natura”.



“Per quanto riguarda il secondo gruppo di finanziamenti con scadenza il 22 aprile, invece, siamo al lavoro nel mondo del volley e della pallacanestro – ha aggiunto l’assessore - . Ci sono già idee progettuali sia sul Palazzetto che su Sportarea, che si potranno concretizzare con facilità e rapidità, ma siamo in attesa di un riscontro dalle federazioni sportive”.