Alpitel, a maggio nuovo incontro tra sindacati e vertici aziendali per i lavoratori di Nucetto

E' stata avviata negli scorsi giorni la procedura per il trasferimento dei lavoratori Alpitel di Nucetto.

Circa 100 persone che, da ottobre 2021, si trovano a far fronte con la decisione della proprietà, il gruppo multinazionale Psc, che ha deciso di chiudere la sede valtanarina. Motivo? Questioni logistico-strategiche che non renderebbero più competitiva la sede nucettese (leggi qui).

Nessun licenziamento, ma una proposta di trasferimento nelle altre sedi – Beinasco, nel Torinese, per il personale amministrativo, e Cherasco per quello operativo –, ma per la maggior parte delle maestranze questa opzione equivale alla perdita del lavoro.

Questa mattina, in modalità online, si è tenuto un confronto che ha messo di fronte la Regione Piemonte, gli amministratori locali, le rappresentanze sindacali e il legale dell'azienda, chiamati a fare un punto della situazione. "Attendiamo di incontrare i vertici aziendali – spiega Davide Mollo, Fiom Cgil – per ascoltare e valutare proposte le 'soluzioni' possibili rispetto a una scelta che rimane scellerata, non tenendo in minimo conto le esigenze dei lavoratori, delle loro famiglie e dell'intera vallata". La chiusura dell'Alpitel, come avevano già sottolineato a più riprese il sindaco Enzo Dho e il presidente dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, colpisce tutto il territorio: senza lavoro le famiglie saranno costrette a trasferirsi e nessuno andrà più ad abitare in valle, è un dato di fatto (leggi qui).