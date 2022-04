Cuneo, il sottosegretario Giorgio Mulè la tessera di socio degli Uomini di Mondo

In occasione dell'inaugurazione della statua dedicata ai Bersaglieri per il 69° Raduno Nazionale che si svolgerà nel capoluogo della Granda dal 16 al 22 maggio prossimi , come da statuto dell'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo è stata consegnata al sottosegretario alla Difesa, onorevole Giorgio Mulè, in missione a Cuneo per un giorno, la tessera effettiva di Uomo di Mondo.



Durante la presentazione del programma della manifestazione, è stata illustrata la partecipazione all'evento da parte dell’associazione cuneese che, come diceva nei suoi film il comico napoletano Totò Principe Antonio de Curtis, riunisce coloro che hanno fatto il militare a Cuneo. Ci sarà anche una cartolina commemorativa dedicata al raduno, con l'annullo postale dedicato all'evento, e anche l'invito a sfilare con i gruppi dei Bersaglieri provenienti da tutt'Italia, dietro allo striscione "Uomini di Mondo".