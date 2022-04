Rinasce l'edificio della ex scuola di San Teobaldo a Niella grazie a San.Bad

Un progetto di riqualificazione urbana che unisce passione, amore per il territorio e anche turismo: rinasce l'ex scuola di San Teobaldo, a Niella Tanaro. A qualche mese di distanza dal progetto nella sua versione “outdoor” estiva, con l'installazione del chiringuito, si completa così il rilancio di riqualificazione dell'ex edificio scolastico (leggi qui) situato sulla strada panoramica della "big bench" niellese. Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dello stabile che ora ospita una struttura ricettiva e di ristorazione su due piani. Nel locale oltra alla possibilità di bere birra artigianale San.Bad, sarà possibile gustare piatti grazie al servizio di ristorazione.

“Il grande riscontro di gente e i feedback ricevuti in estate ci hanno convinto a far crescere il nostro progetto con l'ampliamento di San.Bad nella parte interna.” - ci confida Paolo Bonino, uno dei titolari - "Non so se definire San.Bad un brewpub, un ristopub o semplicemente una birreria. Mi piace pensarlo come un posto di aggregazione, di incontro, di eventi. Mi piace pensare che, come per il chiringuito, diventi un locale 'trasversale' e un punto di riferimento per giovani e meno giovani. Per questo nei prossimi mesi sono state pensate iniziative ed eventi per tutte le fasce di età. Terremo fede al nostro progetto e cercheremo di privilegiare e coinvolgere tutti i produttori locali per valorizzare il nostro territorio. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha sostenuto e da sempre ha creduto nel nostro progetto. Che altro aggiungere? Vi aspetto..fedele al motto...a tutta birra!"

"Come avevo già detto più volte" - dichiara il sindaco, Gian Mario Mina - "questo era uno degli obiettivi della nostra amministrazione e faceva perte di quelle strutture di proprietà del comune che da anni necessitavano di una collocazione. Era un sogno vedere la realizzazione di un locale recettivo in una cartolina naturale di grandissimo interesse panoramico. Un locale dove poter passare momenti di aggregazione e assaporare la la stupenda birra di Niella Tanaro con prodotti di enogastronomia della zona. Sarà una struttura che sicuramente porterà beneficio a a tutti e a tutto il territorio”.