Saluzzo: a maggio l'assemblea di metà mandato di Insieme si Può

Martedì 3 maggio, alle ore 21, al circolo Interno 2, è in programma l’assemblea di metà mandato di Insieme si Può, l’associazione politico-culturale che costituisce il collante tra le varie liste della maggioranza di centrosinistra che governa Saluzzo.



«Ci ritroveremo tutti associati, amici e simpatizzanti – spiega il presidente Carlo Ravazzi - per fare quattro chiacchiere sui due anni e mezzo che sono trascorsi dalle elezioni che ci hanno riconfermato alla guida della città. Un’occasione di dibattito e confronto ma, soprattutto, un’opportunità per ritrovarsi n presenza, dopo i lunghi mesi di lock down e distanziamento».