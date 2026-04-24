Castello Museo di Rocca de’ Baldi, aperture straordinarie per il 1° maggio

E' iniziata con successo la stagione di apertura del Castello Museo di Rocca de' Baldi. Il Castello e l'orto-giardino saranno aperti eccezionalmente venerdì 1 maggio e regolarmente domenica 3 maggio.

L'accesso avviene con visite guidate pomeridiane alle ore 14:45 e 16:30. La visita è un'ottima occasione che consente di scoprire un luogo che è rimasto un po' fuori dal tempo.

Il borgo di Rocca perse la sua importanza alla metà dell'800 quando gli interventi sulla viabilità in Provincia di Cuneo lo isolarono dalle strade di percorrenza principali. Se allora fu un danno, oggi è un privilegio godere della tranquillità del luogo e dell'atmosfera rurale arricchita dalla presenza dei due edifici che richiamano la famiglia Morozzo della Rocca, il Castello e il Santuario di S.Maria del Castello.

Nel primo, il piano nobile ricostruisce le vicende legate ai personaggi più legati alla residenza mentre il secondo piano, grazie alla collaborazione preziosa della Società Studi Storici Archeologici Artistici della Provincia di Cuneo, ricostruisce la storia del paesaggio e delle principali attività agricole sul territorio.

Una passeggiata nell'orto-giardino racconta della collaborazione costante tra il Castello Museo e il Comizio Agrario di Mondovì. Per informazioni sulle visite è possibile contattare il Consorzio Conitours (0171696206 - info@cuneoalps.it ).