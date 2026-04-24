ASL CN2, incontro informativo sulla menopausa ad Alba

L’ASL CN2 propone un incontro informativo dedicato a tutti coloro che si avvicinano alla menopausa o che desiderano iniziare a conoscere e approfondire questo importante momento della vita.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di informazione e confronto, in cui comprendere meglio i cambiamenti che caratterizzano la pre-menopausa e la menopausa e acquisire strumenti utili per affrontarli in modo consapevole.

Durante l’incontro, gli operatori dell’Azienda Sanitaria affronteranno diversi aspetti, tra cui i cambiamenti ormonali e metabolici, l’importanza di una corretta alimentazione, il ruolo dell’attività fisica (con particolare attenzione a vitamina D, calcio e prevenzione dell’osteoporosi) e gli aspetti emotivi e psicologici legati a questa fase della vita.

L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e fornire indicazioni pratiche, basate su evidenze scientifiche, per favorire il benessere e la qualità di vita attraverso stili di vita sani.

L’incontro si terrà martedì 19 maggio, dalle 20.00 alle 22.00 presso l’Aula Formazione della Casa della Comunità di Alba (ex Ospedale San Lazzaro) in Via Pietrino Belli, 26, – Alba. La partecipazione è gratuita.