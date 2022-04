Guerra in Ucraina: il calciatore combattente Ivan Vavassori sembra essere ancora vivo

Sembrerebbe essere ancora vivo Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore e fighter 29enne che nell'annata 2013-2014 aveva vestito i colori del Bra in serie C, attualmente in forze all'esercito ucraino.



A comunicarlo, un aggiornamento in lingua inglese sul suo profilo social: "Ciao a tutti, il team di Ivan è ancora vivo. Stanno cercando di tornare indietro. Il problema è che sono circondati da forze russe, così non sanno quando e quanto tempo ci vorrà per tornare indietro. Ci sono 5 persone morte e 4 feriti, ma non conosciamo i loro nomi".



Di Vavassori si erano perse le notizie ieri (25 aprile), dopo un attacco realizzato dai militari russi a due convogli di feriti da Mariupol: secondo quanto comunicato lui e il 4° reggimento si sarebbero dovuti trovare su uno dei due. Poche settimane fa, l'ex calciatore aveva comunicato proprio sui social la sua scelta di abbandonare lo sport e unirsi al conflitto: "Morire vent’anni prima o vent’anni dopo, poco importa. Quel che importa è morire bene. Soltanto allora inizia la vita”.