La Pro Loco di Marene invita domenica 1 maggio alla sesta edizione della Stradegustando

Domenica 1 maggio 2022 a Marene si terrà la Sesta edizione della manifestazione Stradegustando. Si tratta di un percorso enogastronomico suddiviso in tappe, che si snoda nel verde fra le campagne marenesi.



Una passeggiata adatta a tutti che tocca nel propri itinerario le cascine Bosco, Mallone, Pessine e Viancina accompagnata dalla degustazione di prodotti locali, in primis una selezionata serie di assaggi di carni di qualità provenienti dalla lavorazione della razza piemontese.



Stradegustando pone una particolare attenzione, probabilmente primo evento nel suo genere, alle esigenze dei partecipanti affetti da celiachia, infatti in ogni tappa sono presenti piatti adeguati a tali esigenze e preparati con prodotti privi di glutine.



Per informazioni è possibile contattare la locale Pro Loco: prolocomarene@libero.it