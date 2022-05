Cuneo commemora per la 77^ volta la Liberazione dai campi di sterminio

Giovedì 5 maggio verrà ricordato il 77° anniversario della Liberazione dai campi di sterminio presso il Monumento dei giardini Esther Hillesum di via Beppe Fenoglio del quartiere San Paolo (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nei locali del Centro anziani Cuneo 2 – in via Luigi Teresio Cavallo n° 11, dietro la parrocchia di San Paolo).



Alle ore 10 si svolgerà la cerimonia di commemorazione alla quale interverranno, tra gli altri, il Presidente provinciale e Consigliere nazionale A.N.E.D. Sig. Giovanni Marchiò, la rappresentante della Comunità ebraica, Sig.ra Mirella Cavaglion e un rappresentante provinciale dell’A.N.P.I.