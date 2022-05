Un ricchissimo programma per la 23^ Festa del Po a Faule, a partire da venerdì 6 maggio

A Faule è ormai tutto pronto, l’entusiasmo è alle stelle, e non si vede l’ora di ripartire con una Festa che, come tanti altri eventi, ha dovuto fermarsi in tempo di pandemia.



Si inizia venerdì 6 maggio con l'inaugurazione della 23^ Festa del Po alle 18,30, con la presentazione video Parco del Monviso il Saluto delle Autorità ed il taglio del nastro. Seguirà l'inaugurazione della mostra fotografica.



Alle ore 19,30 la Cena Self-Service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali.

Dalle 21,30 inizia la Serata Danzante in compagnia di Luca Panama.



Sabato 7 maggio dalle ore 10 il seminario in collaborazione con il Parco del Monviso "il fiume Po è la sostenibilità Agronomica del Territorio".



Alle 19,30 Cena Self-Service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali.



Domenica 8 maggio dalle ore 8 per le vie del paese Artigianato, Antiquariato e Prodotti Tipici. Si svolgeranno poi il Passaggio Corsa Cicloturistica organizzato dal Comune di Polonghera in collaborazione con l'Associazione Octavia, e il Raduno Moto e Vespe d'Epoca. In Piazza Castello la vendite Azalee a favore della ricerca sul cancro (Airc) a cura dell’Avis di Faule.



Alle ore 9,30 "Una corsa in riva al Po'" 1^ edizione della corsa-camminata ludico sportiva non competitiva.



Alle ore 12,30 presso la vecchia distilleria Pranzo Self-Service a base di pesce ed altri prodotti locali.



Alle ore 15 la possibilità di effettuare una camminata naturalistica nella "Riserva Naturale Fontane" con ritrovo presso Ter Lab, anche con noleggio bike.



Alle ore 19.30 presso la vecchia distilleria Cena Self-Service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali.



Dalle ore 21 Serata Danzante con Sonia De Castelli.



Lunedì 9 maggio alle ore 11 è il momento di "Vivere il Parco" incontro didattico e conoscitivo per i bambini della scuola primaria a cura dei Guardiaparco del Parco del Monviso.



Sabato 14 maggio alle ore 20,30 ingresso Festa con possibilità di Cena Self-Service a base di hamburger e hot dog.



Alle ore 22 il 1°Faule di Disco Party DJ set Matteo Dianti con ingresso libero.



Per ogni pasto è previsto il menù per i bimbi piccoli.



Tutti i pasti sono self-service ed è obbligatoria la prenotazione.



La manifestazione si svolgerà in locali chiusi e riscaldati anche in caso di maltempo. Il programma può subire variazioni sulla base di nuove direttive Covid-19.



Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo la manifestazione.