A Paesana, si è spenta a 91 anni Liliana Rabachino, vedova Bertola

A Paesana, si è spenta all'età di 91 anni Liliana Rabachino, vedova di Emanuele Bertola e mamma di Gualtiero e Patrizia.

Gualtiero e il nipote Nicolò sono due giornalisti molto noti della zona della Valle Po e del Saluzzese. Oltre a loro, lascia anche i nipoti Matteo e Fabio.

Purtroppo Liliana se ne è andata a pochi mesi dalla nascita di due pronipoti, che l'avrebbero resa bisnonna. Non ce l'ha fatta. E' morta la scorsa notte all'ospedale di Savigliano, dove era stata ricoverata nella serata di ieri.

Dopo la nascita dei figli aveva scelto di restare a casa e occuparsi della loro crescita, ma tra gli anni '70 e gli anni '80 aveva lavorato come barista e guardarobiera nella discoteca Fortino di Paesana. Erano gli anni d'oro del locale, che ospitava artisti come Gigi Sabani, Patty Pravo, Little Tony o i Ricchi e Poveri.

I funerali si svolgeranno lunedì 9 maggio alle 16 nella parrocchia di Santa Margherita in Paesana. La salma sarà tumulata nel cimitero del paese. Il Santo Rosario sarà recitato domani 8 maggio, sempre in chiesa, alle 20.30.

Eventuali offerte saranno destinate alla Croce Rossa di Paesana e raccolte esclusivamente dalla famiglia o presso la C.R.I.