Forte ringraziamento a Suor Luciana, che ha dedicato la sua vita a un’opera veramente stimata

Gentile Direttore,

la vecchiaia impera in casa nostra e le difficoltà fisiche, oltre ad essere continue, lentamente aumentano, la vita di anni fa si complica e necessita sempre di nuove attenzioni e cure.

Noi abbiamo la fortuna di farci curare da un vero dottore che definisco “quello di una volta”, un dottore che si interessa di noi intervenendo in casa, a causa della limitata deambulazione e, ci consiglia, cure appropriate.

Alla moglie suggerisce delle iniezioni e noi andiamo in tilt, non sappiamo come fare, ma la figlia rinverdendo nostri passati ricordi, contatta una “Suora” che con personale sacrificio compie un giro mattutino di casalinghe iniezioni e questa difficoltà viene risolta.

La Suora vestita di bianco è minuta ma forte, è simpatica e nei tristi ambienti che naturalmente frequenta, riesce a portare un tocco di speranza ed allegria.

La Sua fiducia, nella Divina Provvidenza è illimitata; i suoi incoraggianti ed eruditi discorsi, sono un toccasana che portano una ventata di sollievo sia a mia moglie che in generale agli infermi.

Non so cosa aggiungere salvo, elevare un forte ringraziamento a “Suor Luciana” che ha dedicato la sua vita ad un’opera veramente stimata e altamente misericordiosa.

Grazie Suora!

Lorenzo Garro