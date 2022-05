Cuneo pronta ad accogliere i Bersaglieri: ecco il programma completo

Tutto pronto, a Cuneo, per l'arrivo dei Bersaglieri, in città da lunedì 16 a domenica 22 maggio per il tradizionale raduno nazionale (il 69°). E' la prima volta che i Bersaglieri si presentano - ovviamente a passo di corsa - al luogo che ha dato i natali e ospitato per lungo tempo il 1° Reggimento del corpo.



Il calendario di eventi legati alla manifestazione è particolarmente ricco e vede al centro il Villaggio del Bersagliere di piazza Virginio (operativo da sabato 21 maggio).



Di seguito il programma degli eventi.

- Mercoledì 18 maggio, ore 11, municipio: conferenza stampa di apertura

- Giovedì 19 maggio, caserma 2° reggimento alpini di via Gimmi Curreno: arrivo della Bandiera di Guerra dell'11° reggimento

Alle 17.30 presso la sede dell'agenzia Generali in via Cascina Colombaro, si terrà il concerto

Alle 21 in sala San Giovanni la conferenza "L'inno svelato"

- Venerdì 20 maggio, ore 9, monumento al Bersagliere: alzabandiera

Alle 9.30 in municipio: arrivo del Medagliere Nazionale

Alle 11.30 nella sede della Fondazione CRC: incontro tra la Fondazione e i Bersaglieri

Alle 17 i Bersaglieri celebreranno l'arrivo del Giro d'Italia

Alle 21 all'ex Foro Boario si terrà il gemellaggio "Penne e Piume in musica"

- Sabato 21 maggio, dalle ore 9 in piazza Galimberti: Annullo postale dedicato

Alle 10 nella cattedrale di Santa Maria del Bosco si terrà la Santa Messa

Alle 15 allo stadio comunale "Paschiero" di corso Monviso: arrivo e presentazione delle staffette cremisi

Alle 16 allo stadio comunale "Paschiero" di corso Monviso: saggio ginnico

Alle 21 all'ex Foro Boario: Gran Galà di Fanfare

- Domenica 22 maggio a partire dalle ore 8: Sfilata da corso Giovanni XXIII, in via Roma e corso Nizza

Dalle 12.30 alle 13 il passaggio delle Frecce Tricolori



Per maggiori informazioni: info@bersagliericuneo2021.it