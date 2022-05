Intervento dei vigili del fuoco per un incendio in uno scantinato al civico 16 di piazza Martiri a Dronero. Ancora da stabilire le cause del propagarsi delle fiamme. In loco sono giunti in questo momento le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo coadiuvati dai volontari di Dronero.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 19 di oggi, domenica 15 maggio.