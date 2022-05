Ceva in lutto: è scomparso il cavalier Giovanni Scola

In lutto la comunità di Ceva per la scomparsa del cavalier Giovanni Scola.

Classe 1940, era il papà della giornalista Paola, che ne ha dato notizia assieme alla mamma - e moglie del defunto - Maria Teresa, e alle sorelle Maria Grazia e Claudia. L'estremo saluto verrà conferito al cavaliere domani (17 maggio) alle 16 nella parrocchia collegiata del Duomo di Ceva.

La famiglia prega di non inviare fiori, in ricordo del defunto, ma piuttosto offerte all'istituto Derossi: la stessa ringrazia l'istituto per le cure e l'affetto dimostrato a Giovanni.