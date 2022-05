Il Torch Run dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics è arrivato a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione per le vie di Cuneo per l'arrivo questa mattina, lunedì 16 maggio, in Piemonte del Torch Run organizzato in occasione dei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics.

Partito da Udine la torcia ha toccato diversi luoghi in tutta Italia. Il capoluogo della Granda è la prima delle tappe piemontesi. La fiamma, simbolo della diffusione dei valori olimpici tra i popoli, arriverà allo stadio "Grande Torino" in occasione della cerimonia d'apertura in programma domenica 5 giugno che sancisce l'inizio dei giochi.



La fiamma ha attraversato piazza Galimberti attraverso via Roma e poi ha raggiunto piazza Virginio con il passaggio di mano in mano con protagonisti diverse 'star' dello sport locale. Da Elisa Rigaudo a Marco Olmo, da Bernard Dematteis e Maurizio Damilano passando alle atlete del Cuneo Granda Volley.



IL VIDEO DELLA DIRETTA CON LA MARCIA DELLA TORCIA





Durante il proprio percorso in terra piemontese, la torcia farà diverse tappe toccando capoluoghi di provincia e località minori con il coinvolgimento di associazioni e società sportive impegnate nella promozione dell'attività sportiva tra le persone con disabilità intellettiva attraverso i valori di Special Olympics, istituzioni e cittadinanza.

Dopo Cuneo la fiamma olimpica raggiungerà Alba e Asti (17 maggio), Alessandria (18 maggio), Novara (19 maggio), Verbania (19 maggio), Vercelli (20 maggio), Alagna Valsesia (21 maggio), Aosta (23 maggio), Biella (24 maggio), Ivrea (25 maggio), Nole (26 maggio), Lanzo Torinese (26 maggio), Pinerolo (27 maggio), Prali (28 maggio), Alpignano (29 maggio), Avigliana (30 maggio), Torino (31 maggio), Bardonecchia (1 giugno), Grugliasco (2 giugno), Settimo Torinese (3 giugno) e di nuovo Torino (4 e 5 giugno).

Dopo due anni di stop si ritorna con i giochi con lo slogan #TORniamoINcampO.



Nel video l'intervista al direttore provinciale Special Olympics Fabrizio Rocchia.